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В Сирии сбили самолет и расстреляли пилота 26.12 21:48   MIGnews.com

В Сирии сбили самолет и расстреляли пилота

Днем 26 декабря члены сирийской группировки "Джейш аль-Нухба" уничтожили учебно-боевой штурмовик ВВС Сирии L-39 ВВС на севере провинции Хама, где сирийская авиация оказывала помощь наступающим частям дивизии "Тигр".

В Telegram-канале боевиков Directorate 4 утверждают, что самолет сбили с земли в районе деревень Ум Харайтан и Аль-Хамдания из переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-3" советского производства.

При этом, как отмечается, пилоту удалось катапультироваться, но, несмотря на то, что он воспользовался парашютом, он был расстрелян в воздухе. Труп штурмана также попал на ролик "Джейш аль-Нухба". Вероятнее всего, им был уроженец Хомса Басим Гасан.

В то же время ливанское издание "Аль-Масдар" утверждает, что летчик сумел приземлиться, но его взяли в плен и впоследствии казнили.
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