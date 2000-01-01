Япония: От смертельного вируса погибло более 500 человек
Отеки, слабость, жар, обычное недомогание, возможно поражение кожи, тяжелое дыхание – такие симптомы новой болезни среди жителей Японии. В группе риска – те, кому за 30.
"У большинства инфицированных пациентов обнаружена бактерия, которая явно отличается от стрептококка группы А. Особенно осторожными должны быть пожилые. Симптомы могут проявиться даже у тех, кто не страдает хроническими заболеваниями", – рассказывает профессор Кен Кукучи.
Врачи не знают, что с этим делать, потому что инфекция распространяется стремительно, убивая пациента буквально за 10 часов.