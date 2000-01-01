СМИ: Пхеньян создал новый спутник

Южнокорейская разведка выяснила, что Северная Корея создала новый спутник, сообщает газета "Чунан Ильбо".
Издание технических характеристик не приводит, однако ей удалось узнать, что космический аппарат получил название "Кванменосон-5", что в переводе означает "Яркая звезда".
В прошлом году КНДР уже проводила запуски спутника. Предыдущий пуск с одноименной ракетой-носителем "Кванменсон-4" состоялся 7 февраля 2016 года с космодрома Сохэ. Это событие стало причиной резкого обострения ситуации на Корейском полуострове. Как утверждают японские и южнокорейские эксперты, эта ракета – модификация носителя "Ынха-3" (Млечный путь), что в свою очередь является гражданской версией межконтинентальной баллистической ракеты "Тэпходон-2".