26.12 08:28 MIGnews.com

СМИ: Пхеньян создал новый спутник

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Южнокорейская разведка выяснила, что Северная Корея создала новый спутник, сообщает газета "Чунан Ильбо".Издание технических характеристик не приводит, однако ей удалось узнать, что космический аппарат получил название "Кванменосон-5", что в переводе означает "Яркая звезда".В прошлом году КНДР уже проводила запуски спутника. Предыдущий пуск с одноименной ракетой-носителем "Кванменсон-4" состоялся 7 февраля 2016 года с космодрома Сохэ. Это событие стало причиной резкого обострения ситуации на Корейском полуострове. Как утверждают японские и южнокорейские эксперты, эта ракета – модификация носителя "Ынха-3" (Млечный путь), что в свою очередь является гражданской версией межконтинентальной баллистической ракеты "Тэпходон-2".