Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Британский корабль `шпионил` за российским фрегатом 26.12 16:23   MIGnews.com

Британский корабль "шпионил" за российским фрегатом

Британский фрегат St Albans сопровождал фрегат российских военно-морских сил "Адмирал Горошков", когда тот был недалеко от территориальных вод в Северном море. Об этом сообщают Королевские ВВС.



Как сообщается, случай произошел 23 декабря. До этого специально вызванный фрегат St Albans вел 3 дня наблюдение за российским морским судном, который проходил рядом с британскими водами. В этой связи, министр обороны Великобритании заявил, что не будет колебаться хащитить британские воды и потерпит никакой формы агрессии.

"Британию не запугать, когда дело касается защиты нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов", — добавил он.

Фрегат "Адмирал Горошков" проходит сейчас последний этап государственных испытаний и регулярно осуществляет переход между Белым и Балтийским морями.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:21
Опрос "Шваким-Панорама": Либерман – лучший министр обороны
20:50
Посол сказал, когда переедет посольство Гватемалы
20:18
Ави Габай: Разрешите палестинцам из Газы работать в Израиле
19:54
Австралийский проповедник: мусульманкам нельзя учиться  
19:23
Журнал, назвавший Израиль "ненастоящим", изъяли из продажи
18:21
В Египте казнили 15 террористов
18:09
Рождество по-одесски: "Первый тост за Холокост"
17:36
"Избитого" боссом "Шоврим Штика" араба допросят
17:32
Появились подробности кончины Шаинского
16:54
Израильское посольство в Афинах закидали краской
16:30
Посол Израиля в Новой Зеландии устроит ликбез поп-звезде
16:10
Израиль: провальные результаты адвокатских экзаменов
15:58
К Орену Хазану приставили телохранителя из-за угроз ХАМАСа
15:19
Умер народный артист России и композитор Владимир Шаинский
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus