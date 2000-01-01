26.12 16:23 MIGnews.com

Британский корабль "шпионил" за российским фрегатом

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Британский фрегат St Albans сопровождал фрегат российских военно-морских сил "Адмирал Горошков", когда тот был недалеко от территориальных вод в Северном море. Об этом сообщают Королевские ВВС.Как сообщается, случай произошел 23 декабря. До этого специально вызванный фрегат St Albans вел 3 дня наблюдение за российским морским судном, который проходил рядом с британскими водами. В этой связи, министр обороны Великобритании заявил, что не будет колебаться хащитить британские воды и потерпит никакой формы агрессии."Британию не запугать, когда дело касается защиты нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов", — добавил он.Фрегат "Адмирал Горошков" проходит сейчас последний этап государственных испытаний и регулярно осуществляет переход между Белым и Балтийским морями.