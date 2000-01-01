26.12 10:45 MIGnews.com

Девять пострадавших после ДТП в Москве остаются в больницах

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Девять пострадавших после ДТП в пешеходном переходе на станции метро "Славянский бульвар", остаются в больницах, передает РИА Новости слова источника в службе МЧС."Пострадали 15 человек, из них погибли четыре, госпитализированы девять, на амбулаторном лечении — двое", - приводит агентство слова собеседника.Ранее сообщалось, что в тяжелом состоянии находятся три человека.Рейсовый автобус компании "Мострансавто", въехал в подземный пешеходный переход, при этом сбив выходящих людей из "подземки".Водителя задержали. По его словам, автобус не с того не с сего начал двигаться в сторону перехода, при попытке остановить транспорт – не сработали тормоза. Однако группа ГАЗ, которая является производителем этого автобуса, уверена, что водитель не пытался произвести торможение, ссылаясь на свой предварительный анализ произошедшего.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статьям об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг, нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. После трагедии мер столицы Сергей Собянин распорядился проверить все автобусы в городе на наличие неисправностей.