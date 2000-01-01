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Наводнение в Париже: Лувр готовят к эвакуации | Фото:27.01 15:54   MIGnews.com

Наводнение в Париже: Лувр готовят к эвакуации

В Париже продолжает подниматься уровень воды в Сене и угрожает достигнуть рекордной отметки 2016 года – 6,2 метра.

Об этом в субботу, 27 января сообщает Euronews.

Издание отмечает, работники Лувра и музея Орсе готовятся к эвакуации экспонатов из подвалов. В Лувре уже закрыто для посещений крыло с экспозицией исламского искусства.

Остановлено речное сообщение – катера уже не могут пройти под мостами. Не ходят скоростные электрички и поезда метро, чьи маршруты тянутся вдоль реки – затоплены платформы. Прекращено и наземное движение по набережным., передает издание.

В пригородах Парижа затоплены улицы, подвалы и первые этажи зданий. Свои дома покинули сотни жителей.

Из-за наводнений в полутора десятках регионов Франции объявлен "оранжевый" уровень опасности. Метеорологи опасаются, что из-за непрекращающихся дождей вода может подняться еще больше.

В общей сложности за два зимних месяца количество осадков в регионе превысило норму в четыре раза. По словам экспертов, это самая влажная зима в стране с 1959 года.

"Этой мой дом. Вода сначала потихоньку прибывала, а потом в один момент уже была здесь. Я замерила — вчера вода в доме уже поднялась на 70 сантиметров. Пришлось уйти, поднять все вещи на второй этаж", – рассказывают парижане.

Издание уточняет, пик наводнения придется на эту субботу и воскресенье.
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