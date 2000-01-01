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В Гонконге обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны | Фото:27.01 16:13   MIGnews.com

В Гонконге обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны

На стройплощадке в центре Гонконга, была обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны.

Об этом в субботу, 27 января сообщает South China Morning Post со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Неразорвавшийся снаряд длиной 140 см и диаметром 45 см был найден в районе Ван Чай на глубине около 15 метров рабочими, сооружающими новую ветку метро, отмечает издание.

По словам китайский стражей порядка, в настоящий момент сапёры оценивают, насколько бомба опасна и пытаются обезвредить снаряд. Все рабочие эвакуированы, а периметр стройки оцеплен полицейскими, а взрывное устройство доставлено в карьер, где оно было благополучно взорвано.

По оценкам экспертов, авиабомба была сброшена в период японской оккупации Гонконга, который начался практически одновременно с бомбардировкой Перл-Харбора в декабре 1941 года и длился до 1945 года.

Отметим, ранее здесь уже неоднократно находили и обезвреживали подобные боеприпасы.
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