27.01 17:08 MIGnews.com

В столице Азербайджана произошел взрыв газа, есть погибшие

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В столице Азербайджана Баку произошел взрыв, который привел к гибели, по предварительным данным, двух человек.Об этом в субботу, 27 января сообщает местное издание News.Az.Издание отмечает, инцидент произошел в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой, которая находится вблизи станции метро.По словам правоохранителей, причиной взрыва стал газ. Находящимся в округе торговым объектам нанесен ущерб."Свидетели говорят, что в результате взрыва погибли двое людей", – говорится в сообщении.На место происшествия прибыли работники чрезвычайной ситуации, полиция и скорая помощь.Напомним, ранее сообщалось о взрыве на газопроводе в Польше.