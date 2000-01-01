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В столице Азербайджана произошел взрыв газа, есть погибшие | Фото:27.01 17:08   MIGnews.com

В столице Азербайджана произошел взрыв газа, есть погибшие

В столице Азербайджана Баку произошел взрыв, который привел к гибели, по предварительным данным, двух человек.

Об этом в субботу, 27 января сообщает местное издание News.Az.

Издание отмечает, инцидент произошел в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой, которая находится вблизи станции метро.

По словам правоохранителей, причиной взрыва стал газ. Находящимся в округе торговым объектам нанесен ущерб.

"Свидетели говорят, что в результате взрыва погибли двое людей", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли работники чрезвычайной ситуации, полиция и скорая помощь.

Напомним, ранее сообщалось о взрыве на газопроводе в Польше.


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