27.01 17:08 MIGnews.com
В столице Азербайджана произошел взрыв газа, есть погибшие
В столице Азербайджана Баку произошел взрыв, который привел к гибели, по предварительным данным, двух человек.
Об этом в субботу, 27 января сообщает местное издание News.Az.
Издание отмечает, инцидент произошел в многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Диляры Алиевой, которая находится вблизи станции метро.
По словам правоохранителей, причиной взрыва стал газ. Находящимся в округе торговым объектам нанесен ущерб.
"Свидетели говорят, что в результате взрыва погибли двое людей", – говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли работники чрезвычайной ситуации, полиция и скорая помощь.
Напомним, ранее сообщалось о взрыве на газопроводе в Польше.
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