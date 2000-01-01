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Китай создаст в Арктике `Полярный Шелковый путь` | Фото:27.01 21:46   MIGnews.com

Китай создаст в Арктике "Полярный Шелковый путь"

Китай планирует совместно с другими странами создать морские торговые пути в арктическом регионе в рамках инициативы "Полярный Шелковый путь".

Об этом в субботу, 27 января сообщает Independent.

"Могут быть сделаны конструктивные шаги по координированию стратегий развития с арктическими государствами для содействия совместным усилиям по созданию морского экономического коридора между Китаем и Европой через Северный Ледовитый океан", – говорится в заявлении инфорбюро Государственного совета КНР.

В материалах также отмечается, что власти поощряют китайские предприятия, которые участвуют в развитии инфраструктуры для этих путей и совершают пробные коммерческие плавания.

При этом правительство КНР намерено уделить особое внимание обеспечению безопасности морской навигации в Арктике, подчеркивается в документе.

Несмотря на то, что Китай не входит в Арктический совет, поскольку не имеет территории в Арктике, страна обрела статус государства-наблюдателя в 2013 году.

Отмечается, что именно благодаря Северному морскому пути Китай сможет сэкономить около 20 дней во время перевозки по сравнению с транспортировкой через Суэцкий канал.

Китай намерен развивать добычу нефти, газа, минеральных ресурсов и неископаемых видов топлива. Кроме того, Пекин будет развивать в регионе рыболовство и туризм вместе с другими арктическими государствами, уважая традиции и культуру коренных жителей Арктики и защищая окружающую среду региона.
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