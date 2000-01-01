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В Тихом океане исчез паром с 50 пассажирами | Фото:27.01 20:11   MIGnews.com

В Тихом океане исчез паром с 50 пассажирами

В территориальных водах Кирибати в Тихом океане пропал пассажирский паром "Бутираои" с 50 людьми на борту.

Об этом в субботу, 27 января сообщает The Guardian.

Рыбаки Республики Кирибати и спасатели Фиджи и Новой Зеландии ведут поиск парома, пропавшего в Тихом океане около недели назад, уточняет издание.

Как стало известно, паром отправился в рейс 18 января и должен был прибыть в конечный пункт 20 января. О пропаже парома стало известно только несколько дней спустя, отмечает издание.

По словам представителя спасательной службы Новой Зеландии Джона Эшби, у судна ремонтировали гребной вал перед выходом в рейс, и это, возможно, стало дополнительной проблемой при навигации.

Судно было оборудовано высокочастотным радио, однако неизвестно, достаточно ли у него топлива и питьевой воды для пассажиров, подчеркивает издание.

Напомним, в декабре 2017 года на Филиппинах к югу от столицы Манилы в провинции Кесон потерпело крушение пассажирское судно с 251 человеком на борту.
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