27.01 17:47 MIGnews.com

В Кельне тысячи курдов протестуют против политики Эрдогана

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В немецком городе Кельн на улицы вышли тысячи курдов с протестом против наступления турецких войск в северной Сирии.Об этом в субботу, 27 января сообщает DW.В пресс-службе полиции отметили, на акцию протеста в крупнейшем городе федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия вышли около 20 тысяч курдских митингующих.Демонстранты скандировали лозунги "террорист Эрдоган" и "диктатор Эрдоган", держали в руках транспаранты с надписями "свободу Курдистану" и флаги курдских "Отрядов народной самообороны".По данным издания, организатором акции выступила курдская организация Nav-Dem, которую немецкие спецслужбы считают приближенной к РКК.По словам главы кельнской полиции Уве Якоба, у митингующих были изъяты многочисленные флаги запрещенных организаций, в частности, Курдской рабочей партии, признанной в Германии террористической группировкой, а также портреты ее лидера Абдуллаха Оджалана.За соблюдением порядка в ходе митинга следят около двух тысяч сотрудников органов правопорядка, уточняет издание.