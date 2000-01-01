Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Кельне тысячи курдов протестуют против политики Эрдогана | Фото:27.01 17:47   MIGnews.com

В Кельне тысячи курдов протестуют против политики Эрдогана

В немецком городе Кельн на улицы вышли тысячи курдов с протестом против наступления турецких войск в северной Сирии.

Об этом в субботу, 27 января сообщает DW.

В пресс-службе полиции отметили, на акцию протеста в крупнейшем городе федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия вышли около 20 тысяч курдских митингующих.

Демонстранты скандировали лозунги "террорист Эрдоган" и "диктатор Эрдоган", держали в руках транспаранты с надписями "свободу Курдистану" и флаги курдских "Отрядов народной самообороны".

По данным издания, организатором акции выступила курдская организация Nav-Dem, которую немецкие спецслужбы считают приближенной к РКК.

По словам главы кельнской полиции Уве Якоба, у митингующих были изъяты многочисленные флаги запрещенных организаций, в частности, Курдской рабочей партии, признанной в Германии террористической группировкой, а также портреты ее лидера Абдуллаха Оджалана.

За соблюдением порядка в ходе митинга следят около двух тысяч сотрудников органов правопорядка, уточняет издание.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:17
Ученые нашли универсальный язык общения
22:31
В Бразилии расстреляли посетителей танцклуба: 14 жертв
21:46
Китай создаст в Арктике "Полярный Шелковый путь"
21:08
В Германии отметили рост антисемитизма
20:44
ВВС США по ошибке разбомбили конвой иракских полицейских
20:11
В Тихом океане исчез паром с 50 пассажирами
19:38
Возле Тулькарема обнаружены 12 взрывных устройств
19:04
Земан выиграл президентские выборы в Чехии
18:37
Тель-Авив: протесты против высылки африканских мигрантов
18:11
Жуткий теракт в Кабуле: число жертв увеличилось до 95
17:08
В столице Азербайджана произошел взрыв газа, есть погибшие
16:44
Нетаниягу допросят по "делу 3000"
16:13
В Гонконге обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны
15:54
Наводнение в Париже: Лувр готовят к эвакуации
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus