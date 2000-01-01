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Жуткий теракт в Кабуле: число жертв увеличилось до 95 | Фото:27.01 18:11   MIGnews.com

Жуткий теракт в Кабуле: число жертв увеличилось до 95

В Кабуле в результате взрыва автомобиля "скорой помощи" погибли не менее 95 человек, 158 ранены.

Об этом в субботу, 27 января сообщает Reuters.

Пострадавшим не хватает мест в медицинских учреждения города. Многие выложены прямо на улицах около больниц, отмечает издание.

Число пострадавших постоянно увеличивается, поэтому жуткие данные обновляются.

Напомним, взрыв прогремел в дипломатическом квартале Вазир-Акбар-Хан афганской столицы. Известно, что для атаки террорист использовал автомобиль скорой помощи и взорвал его в районе, где расположены иностранные посольства и правительственные здания.

Ответственность взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Ранее сообщалось, что жертвами теракта стали 40 человек.

По данным СМИ, полиция арестовала четырех человек, связанных с терактом. В Сети появилось видео с места трагедии.

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