Жуткий теракт в Кабуле: число жертв увеличилось до 95

Пострадавшим не хватает мест в медицинских учреждения города. Многие выложены прямо на улицах около больниц, отмечает издание.
Число пострадавших постоянно увеличивается, поэтому жуткие данные обновляются.
Напомним, взрыв прогремел в дипломатическом квартале Вазир-Акбар-Хан афганской столицы. Известно, что для атаки террорист использовал автомобиль скорой помощи и взорвал его в районе, где расположены иностранные посольства и правительственные здания.
Ответственность взяло на себя радикальное движение "Талибан".
Ранее сообщалось, что жертвами теракта стали 40 человек.
По данным СМИ, полиция арестовала четырех человек, связанных с терактом. В Сети появилось видео с места трагедии.