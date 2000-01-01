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Тель-Авив: протесты против высылки африканских мигрантов | Фото:27.01 18:37   MIGnews.com

Тель-Авив: протесты против высылки африканских мигрантов

Неизвестные вандалы облили красной краской дверь филиала Управления регистрации населения и иммиграции в тель-авивском квартале Флорентин.

Об этом в субботу, 27 января сообщает Ynet.

Как сообщают СМИ, речь идет об акции в защиту мигрантов из стран Африки, которым угрожает депортация из Израиля.

На листовках, разбросанных возле помещения, написано: "Их кровь будет на ваших руках", "Мы не будем молчать" и "Это только начало".

"Остановите этот процесс. Только вы можете принять историческое решение и показать миру, что еврейское государство не допустит страданий и мучений людей, которые находятся под его защитой", — призвали авторы послания.

Полиция расследует этот инцидент.

Напомним, ранее глава правительства заявил, что Израиль действует не против беженцев, а против нелегальных мигрантов, которые приехали в поисках работы. Страна продолжит предоставлять убежище настоящим беженцам и выдворять нелегальных мигрантов со своей территории.
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