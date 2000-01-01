27.01 19:38 MIGnews.com

Возле Тулькарема обнаружены 12 взрывных устройств

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На участке дороги в окрестностях Тулькарема, возле двух арабских деревень, службы безопасности ПА обнаружили 12 взрывных устройств.Об этом в субботу, 27 января сообщает новостной портал Ynet со ссылкой на палестинский источник.Подозрительные предметы первым обнаружил в пятницу, 26 января, палестинский водитель, который немедленно обратился в службы безопасности ПА. Те приехали и постепенно в течение 26 и 27 января нашли вдоль дороги 12 зарядов.По словам представителя сил безопасности ПА, длина каждого заряда достигает 40 см, ширина – 30 см, а вес колеблется от 20 до 30 кг.Обычно по этой дороге ездят палестинские автомобили, но иногда проезжают и машины ЦАХАЛа, пишет портал.Судя по всему, взрывные устройства были зарыты в землю не слишком глубоко, и после проливных дождей их заметил случайный прохожий, которому эти предметы показались подозрительными, отмечает портал.Издание уточняет, инженеры СБ ПА нейтрализовали бомбы и отправили их в лабораторию на экспертизу. По предварительным данным, заряды были спрятаны в земле давно.Пока неясно, кому принадлежали бомбы и против кого они предназначались. Вероятно, против сил ЦАХАЛа, которые периодическм проводят в этой зоне антитеррористические рейды.