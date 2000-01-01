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ВВС США по ошибке разбомбили конвой иракских полицейских | Фото:27.01 20:44   MIGnews.com

ВВС США по ошибке разбомбили конвой иракских полицейских

Американский вертолет по ошибке обстрелял автомобили сил безопасности в районе Эль-Багдади в иракской провинции Эль-Анбар. В общей сложности в результате авианалета погибли 8 человек, еще 11 получили ранения.

Об этом в субботу, 27 января сообщает агентство France Press.

США, как выяснилось, разбомбили конвой, направлявшийся на поддержку операции по уничтожению боевиков, отмечает издание.

По данным агентства, под обстрел попали руководитель местной полиции, а также глава администрации, которые направлялись на встречу с шейхом местного племени.

В результате атаки была уничтожена большая часть транспортных средств, уточняет издание.
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