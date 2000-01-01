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В Бразилии расстреляли посетителей танцклуба: 14 жертв | Фото:27.01 22:31   MIGnews.com

В Бразилии расстреляли посетителей танцклуба: 14 жертв

В танцевальном зале города Форталеза на северо-востоке Бразилии произошла стрельба. Погибли не менее 14 человек.

Об этом в субботу, 27 января, сообщает Reuters.

Еще шестеро человек попали в поликлинику с огнестрельными ранениями, отмечает издание.

По словам очевидцев, что группа вооруженных людей подъехала к клубу на трех автомобилях и начала стрелять по всем без разбора.

Агентство отмечает, что причиной стрельбы могло быть противостояние между местными бандами, которые конкурируют за торговлю наркотиками.

На месте ЧП продолжают работать полиция и специальные службы. Очевидцы дают показания.
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