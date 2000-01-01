27.01 22:31 MIGnews.com

В Бразилии расстреляли посетителей танцклуба: 14 жертв

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В танцевальном зале города Форталеза на северо-востоке Бразилии произошла стрельба. Погибли не менее 14 человек.Об этом в субботу, 27 января, сообщает Reuters.Еще шестеро человек попали в поликлинику с огнестрельными ранениями, отмечает издание.По словам очевидцев, что группа вооруженных людей подъехала к клубу на трех автомобилях и начала стрелять по всем без разбора.Агентство отмечает, что причиной стрельбы могло быть противостояние между местными бандами, которые конкурируют за торговлю наркотиками.На месте ЧП продолжают работать полиция и специальные службы. Очевидцы дают показания.