27.01 22:31 MIGnews.com
В Бразилии расстреляли посетителей танцклуба: 14 жертв
В танцевальном зале города Форталеза на северо-востоке Бразилии произошла стрельба. Погибли не менее 14 человек.
Об этом в субботу, 27 января, сообщает Reuters.
Еще шестеро человек попали в поликлинику с огнестрельными ранениями, отмечает издание.
По словам очевидцев, что группа вооруженных людей подъехала к клубу на трех автомобилях и начала стрелять по всем без разбора.
Агентство отмечает, что причиной стрельбы могло быть противостояние между местными бандами, которые конкурируют за торговлю наркотиками.
На месте ЧП продолжают работать полиция и специальные службы. Очевидцы дают показания.
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