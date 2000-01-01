Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Смерть канадского миллиардера и его жены признали убийством | Фото:28.01 07:13   MIGnews.com

Смерть канадского миллиардера и его жены признали убийством

Канадская полиция объявила, что основатель фармацевтической компании Apotex, миллиардер Барри Шерман и его жена Хани стали жертвами умышленного убивства.

Об этом в субботу, 27 января сообщает "Би-би-си".

Детектив отдела убийств полиции Торонто Сюзан Гомес сообщила в пятницу, что, исходя из собранных следствием материалов, убийца супругов Шерман целенаправленно избрал их своей жертвой. Обсуждать возможные мотивы преступления и потенциальных подозреваемых полиция Торонто отказалась.

Таким образом официально подтверждена версия, ранее выдвинутая частными детективами, расследовавшими обстоятельства этого происшествия.

По словам детектива, были опрошены около 130 свидетелей, установлен широкий круг лиц, которые могут быть причастными к этому преступлению. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Бернард Шерман являлся создателем крупнейшей канадской фармацевтической компании Apotex, которую он основал в 1974 году, а в 2012-м ушел с поста ее генерального директора, оставшись председателем совета директоров.

В 2013 году Forbes оценил состояние Барри Шермана в 3,7 миллиарда долларов, поместив его имя на седьмую строчку в списке канадских миллиардеров и на 363-ю – в перечне богатейших людей мира.

Шерман принимал активное участие в жизни еврейской общины Канады. В частности, он пожертвовал 50 миллионов долларов благотворительной еврейской организации United Jewish Appeal.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:16
Умер основатель компании IKEA
13:05
Даже одна сигарета повышает шанс инфаркта и инсульта
13:03
Орен Хазан: Эдельштейн должен уйти
12:31
Канцлер Австрии напомнил австрийцам о вине за Холокост
12:16
Удар Асада по Бен-Гурион будет означать объявление войны
12:13
Ицхак Герцог советует угостить палестинцев пряником
11:44
Башар Асад угрожает атаковать Бен-Гурион "Скадами"
11:14
ЦАХАЛ: Ливан превратился в иранскую ракетную фабрику
11:02
Россиянка пыталась ввезти в Израиль бриллиантов на $142 тыс
10:39
Яд ва-Шем обвинил Польшу в искажении правды о Холокосте
10:17
Теперь Йонатан Гефен извиняется
10:10
Польского посла вызвали в израильский МИД
09:42
Экс-посол США Шапиро просит не сжигать мосты с демократами
09:07
Эдельштейн: если так пойдет дальше, окажемся в оппозиции
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus