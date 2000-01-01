28.01 07:13 MIGnews.com

Смерть канадского миллиардера и его жены признали убийством

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Канадская полиция объявила, что основатель фармацевтической компании Apotex, миллиардер Барри Шерман и его жена Хани стали жертвами умышленного убивства.Об этом в субботу, 27 января сообщает "Би-би-си".Детектив отдела убийств полиции Торонто Сюзан Гомес сообщила в пятницу, что, исходя из собранных следствием материалов, убийца супругов Шерман целенаправленно избрал их своей жертвой. Обсуждать возможные мотивы преступления и потенциальных подозреваемых полиция Торонто отказалась.Таким образом официально подтверждена версия, ранее выдвинутая частными детективами, расследовавшими обстоятельства этого происшествия.По словам детектива, были опрошены около 130 свидетелей, установлен широкий круг лиц, которые могут быть причастными к этому преступлению. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.Бернард Шерман являлся создателем крупнейшей канадской фармацевтической компании Apotex, которую он основал в 1974 году, а в 2012-м ушел с поста ее генерального директора, оставшись председателем совета директоров.В 2013 году Forbes оценил состояние Барри Шермана в 3,7 миллиарда долларов, поместив его имя на седьмую строчку в списке канадских миллиардеров и на 363-ю – в перечне богатейших людей мира.Шерман принимал активное участие в жизни еврейской общины Канады. В частности, он пожертвовал 50 миллионов долларов благотворительной еврейской организации United Jewish Appeal.