27.06 12:26 MIGnews.com

Полиция признала терактом подрыв автомобиля в центре Киева

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В результате подрыва в Киеве во вторник утром автомобиля был убит действующий военнослужащий Вооруженных сил Украины, происшествие квалифицируется как террористический акт, сообщил директор департамент коммуникации МВД Украины Артем Шевченко."Поскольку он является действующим военным, то прокуратура будет определять подследственность расследования этого уголовного производства, которое сейчас зарегистрировано по статье 258 Уголовного кодекса "Теракт" следственным отделом главного управления полиции в городе Киеве", – приводит слова Шевченко Интерфакс. Позже чиновник МВД уточнил, что погибший - военнослужащий ВСУ, 1978 года рождения.Как сообщает со ссылкой на собственные источники интернет-издание "Украинская правда", в результате подрыва автомобиля погиб руководитель одного из спецподразделений Главного управления разведки минобороны Украины Максим Шаповал.Тип и мощность взрывного устройства пока не уточняются.Директор департамента коммуникации МВД Украины также сообщил, что в результате теракта пострадал пожилой мужчина - его забрала скорая помощь. Его жизни ничего не угрожает. В свою очередь пресс-секретарь ГУ Нацполиции Украины в Киеве Оксана Блищик сообщила, что также к медикам обратилась женщина, 1990 года рождения. Она находилась недалеко от автомобиля и получила травмы.