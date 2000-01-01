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фото из соцсети | Фото: AFP27.06 13:02   MIGnews.com

При подрыве машины в Киеве погиб полковник-разведчик

В Минобороны Украины подтвердили гибель в Киеве сотрудника главного управления разведки (ГУР) полковника Максима Шаповала. О личности жертвы ведомство сообщило на своей сайте.

Шаповал находился в Mercedes, который подорвали в Соломенском районе города утром во вторник, 27 июня. Произошедшее квалифицировано как теракт. Расследование дела передано главной военной прокуратуре.

По неофициальным данным, погибший или руководил спецназом ГУР, или был начальником резерва главного управления разведки.

Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко ранее сообщил, что в машине, в которой сработало взрывное устройство, находился действующий украинский военнослужащий 1978 года рождения. Что касается бомбы, то ее тип и мощность пока не установлены.
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