27.06 13:50 MIGnews.com
Смертник ISIS случайно подорвал дюжину террористов
Смертник ISIS случайно вместе с собой подорвал 12 других террористов, которые планировали совершить теракт в Ираке. Отмечается, что боевики хотели совершить нападение в провинции Дияла.
Как сообщает издание Daily Mail, курьезный инцидент произошел во время "прощальной вечеринки", где джихадисты желают друг другу удачи и получают последние наставления от своих главарей.
Именно тогда по неизвестным причинам пояс смертника преждевременно взорвался в окружении дюжины террористов.
Начальник полиции Дияла Кассем аль-Саади сообщил, что 12 боевиков были уничтожены недалеко от Багдада в результате данного происшествия.
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