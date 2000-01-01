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twitter.com 27.06 14:25   MIGnews.com

Saudi Arabian: наш самолет не приземлялся в Израиле

Саудовская авиакомпания Saudi Arabian опровергла слухи о приземлении своего лайнера в израильском аэропорту Бен-Гурион. Руководство заявило, что опубликованная в интернете фотография самолета Saudi Arabian является "фальшивой".

Об этом ранее освещал телеканал "al-Jazeera", который подчеркнул, что то в арабском сегменте интернета вновь начала распространяться фотография лайнера авиакомпании Saudi Arabian, приземлившегося в тель-авивском аэропорту.

Канал опубликовал официальное опровержение компании, а также оригинальный снимок, по которому становится ясно, что самолет принадлежит израильскому авиаперевозчику "Эль Аль".
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