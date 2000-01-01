Бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта выписали из больницы "Шиба" в Рамат-Гане и вернули в его камеру заключения в тюрьме "Маасиягу" в Рамле, где он должен будет продолжить отбывание своего 27-месяного срока.
Согласно заявлению, опубликованному пресс-службой больницы "Шиба", лечение экс-премьеру оказывалось на основании результатов анализов, сданных им во время пребывания в больнице. Он был освобожден с указанием продолжить лечение на основании результатов анализов.
Напомним, что комиссия по условно-досрочным освобождениям назначила слушание по его поводу на четверг, 29 июня. В то же время его обвиняют в раскрытии секретных документов, которые были обнаружены в его камере после визита адвоката. Экс-премьер утверждает, что данные документы использовались для написания его мемуаров.