27.06 18:35 MIGnews.com

Клон мегавируса WannaCry поразил Украину и Россию

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Десятки российских и украинских компаний и госучреждений сообщили, что подверглись атаке нового вируса-вымогателя. В частности с украинской стороны пострадали сайты Чернобыльской АЭС, Национального банка, Укр- и Киевэнерго, Укрпочты, службы доставки Новая почта, сети автозаправок KLO, нескольких медиа, а также киевское метро и международный аэропорт "Борисполь".Кроме того, как сообщил у себя в Facebook сообщил вице-премьер Павел Розенко, "троян" поразил все компьютеры Кабинета министров.С российской стороны жертвами стали сайты "Роснефти" и "Башнефти", металлургической компании Evraz, банка "Хоум Кредит" и более мелких компаний.Всего по оценке Group-IB от вируса в России и на Украине пострадали более 80 компаний и ведомств.В последнее время о кибератаках сообщают и компании некоторых других государств. В частности, датская A.P. Moller-Maersk, британская рекламная компания WPP, а также испанские представительства международных корпораций компаний Mondelēz International и DLA Piper.На экранах компьютеров, пострадавших от хакерской атаки, появилось сообщение с требованием перевести 300 долларов в биткоинах по указанному адресу, после чего пользователям будет выслан ключ для разблокировки компьютеров на e-mail.В СМИ вирус-вымогатель уже нарекли Petya.A, однако в "Лаборатории Касперского" и в компании Dr.Web считают, что для новой кибератаки использовался не этот, а некий другой, новый вирус, который специалисты сейчас изучают.