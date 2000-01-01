Попытка самосожжения перед резиденцией Нетаниягу (видео)
Днем 27 июня несколько демонстрантов попытались сжечь себя в ходе протестной акции людей с ограниченными возможностями, которая развернулась перед иерусалимской резиденцией премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Таким радикальным образом активисты хотели выразить свое недовольство предлагаемым повышением объема социальной помощи от государства – с 2 342 до 4 000 шекелей. Протестующие требовали повысить ее хотя бы до уровня минимальной зарплаты (5 000 шекелей).
Несмотря на то, что изначально протестовали в центре города, после 8 часов вечера они переместились и заблокировали въезд в столицу.
В ходе акции два ее участника схватили канистры с бензином и начали обливаться с целью самосожжения. Трагедии удалось избежать благодаря оперативному вмешательству полицейских. На этом протестующие не остановились – они подожгли куклу-"колясочника", которую правоохранители успешно потушили. Вскоре после этого начались столкновения между участниками демонстрации и полицейскими. Несмотря на это, полиция никого не задержала.
На мероприятие заявился "ликудник" Орен Хазан, чтобы поддержать демонстрантов. Впрочем, его встретили критическими криками и призывами покинуть протест, что он вскоре и сделал.