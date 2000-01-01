28.06 05:11 MIGnews.com

Беженцев поселят в тюрьмах Нидерландов

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Такое решение было принято, так как здания простаивали из-за снижения преступности.Мигрантов селят в бывших помещениях для преступников временно - минимум на полгода - пока они не получат статус беженцев. Жители могут свободно выходить из здания в город. Как отмечает National Geographic, у беженцев нет разрешения на работу, но в приютах они имеют возможность пройти курсы голландского языка, а также под руководством волонтеров научиться ездить на велосипедах.В бывшей тюрьме De Koepel в городе Харлеме большой внутренний двор оборудован под футбольное поле. В некоторых переделанных под приюты тюрьмах также есть гимнастические залы, кухни и открытые сады. В бывшей тюрьме в Хогевене власти убрали высокие наружные стены, колючую проволоку и переделали двери в камеры так, чтобы они могли открыться изнутри.По данным министерства юстиции страны, около трети голландских тюремных камер пустуют из-за впечатляющего падения преступности за последние два десятилетия, а также нового подхода правоохранительных органов, которые предпочитают реабилитацию заключению. Суды страны часто назначают наказание в виде домашнего ареста."Содержать тюрьму очень дорого. В отличие от США, где люди склонны апеллировать к моральным аргументам в вопросе тюремного заключения, Нидерланды больше ориентируются на то, что работает и что эффективно", - заметила профессор криминологии университета Эразма Роттердамского Рене ван Сваанинген.