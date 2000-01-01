Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Нидерланды селят беженцев в тюрьмах | Фото: Thinkstock28.06 05:11   MIGnews.com

Беженцев поселят в тюрьмах Нидерландов

Такое решение было принято, так как здания простаивали из-за снижения преступности.

Мигрантов селят в бывших помещениях для преступников временно - минимум на полгода - пока они не получат статус беженцев. Жители могут свободно выходить из здания в город. Как отмечает National Geographic, у беженцев нет разрешения на работу, но в приютах они имеют возможность пройти курсы голландского языка, а также под руководством волонтеров научиться ездить на велосипедах.

В бывшей тюрьме De Koepel в городе Харлеме большой внутренний двор оборудован под футбольное поле. В некоторых переделанных под приюты тюрьмах также есть гимнастические залы, кухни и открытые сады. В бывшей тюрьме в Хогевене власти убрали высокие наружные стены, колючую проволоку и переделали двери в камеры так, чтобы они могли открыться изнутри.

По данным министерства юстиции страны, около трети голландских тюремных камер пустуют из-за впечатляющего падения преступности за последние два десятилетия, а также нового подхода правоохранительных органов, которые предпочитают реабилитацию заключению. Суды страны часто назначают наказание в виде домашнего ареста.

"Содержать тюрьму очень дорого. В отличие от США, где люди склонны апеллировать к моральным аргументам в вопросе тюремного заключения, Нидерланды больше ориентируются на то, что работает и что эффективно", - заметила профессор криминологии университета Эразма Роттердамского Рене ван Сваанинген.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:19
Европейский суд обязал Церковь платить налоги с госдотаций
03:49
Шотландия отложила планы о независимости в ящик
02:25
Ученые раскрыли секрет женского долголетия
01:06
Англия и Германии отказались селиться в Москве на ЧМ-2018
00:42
Рейтинг автомобилей, которые ломаются чаще всего
23:33
Time назвал самых влиятельных людей интернета
22:02
Марадона назвал себя фанатом Путина
21:50
Нетаниягу приветствует сотрудничество Моссада со стартапами
21:44
Попытка самосожжения перед резиденцией Нетаниягу (видео)
21:20
Либерман: Мы не намерены начинать войну с Сирией
20:58
Правительству Мэй отвели жить несколько месяцев
19:56
Оплата за “милуим” для "частников" вырастет на 25%
19:05
Моссад инвестирует миллионы в израильские стартапы
18:35
Клон мегавируса WannaCry поразил Украину и Россию
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus