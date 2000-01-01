27.06 07:48 MIGnews.com
Граница с Сирией объявлена закрытой военной зоной
ЦАХАЛ объявил территорию близ границы с Сирией на Голанских высотах закрытой военной зоной.
Мера предпринята после того, как на протяжении трех последних дней на израильской территории взрывались минометные снаряды, выпущенные из Сирии.
В сирийской провинции Кунейтра, непосредственно у израильской границы, идут интенсивные бои между мятежниками и сирийской армией за город Мединат аль-Баас.
Для гражданских лиц закрыт доступ к нескольким смотровым площадкам напротив Кунейтры и в Долину Слез.
На настоящий момент армия пока не закрыла для гражданского автотранспорта шоссе № 98, идущее вдоль границы.
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