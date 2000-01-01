28.06 01:06 MIGnews.com

Англия и Германии отказались селиться в Москве на ЧМ-2018

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Ряд футбольных сборных заявили, что не хотят базироваться в Москве во время чемпионата мира 2018 года.Как передает ESPN, в частности, команды недовольны дорожной ситуацией в российской столице. После того как главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт посетил Россию во время Кубка конфедераций-2017, он решил отказаться от размещения в Москве.В свою очередь, руководство сборной Германии "впечатлили условия для подготовки команд на черноморском побережье РФ", и оно захотело выбрать базу именно там.Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Российская сборная заняла третье место в группе и не вышла в плей-офф. В полуфинале Португалия сыграет с Чили, а Германия – с Мексикой. Игры пройдут 28 и 29 июня.ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.