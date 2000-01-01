27.07 13:37 MIGnews.com

В машину Джуди Шалом Мозес врезалась бетономешалка

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Израильская знаменитость и журналистка, дочь владельца Едиот Ахронот и жена бывшего министра Сильвана Шалома Джуди Мозес Шалом попала в неприятную переделку.Джуди поведала в Instagram: “Мы делали поворот налево как вдруг этот ужасный огромный грузовик, с установленной на нем бетономешалкой наехал на нас, и я услышала этот ужасающий скрип, вся моя маленькая машинка затряслась. Водитель грузовика просто не увидел меня, он продолжал ехать и крепкая конструкция моего германского авто не выдержала - вся его правая часть раздавлена. К счастью, меня не задело. Я чувствую жалость к этому парню за рулем. Мы оба выскочили, увидели, что все ОК”.Вместо того, чтобы поинтересоваться, почему водитель бетономешалки не заметил ее Мерседеса, Джуди сказала ему : “Ты - чудесный парень”, и они разъехались в разные стороны.