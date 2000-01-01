27.07 15:06 MIGnews.com

В Холоне задержан грабитель-оборотень

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В среду полиция Израиля заявила о задержании мужчины по подозрению в организации серии вооруженных ограблений. По словам полиции, подозреваемый пользовался кожаными перчатками и масками, чтобы скрыть свою личность.Грабежи проводились в течение последних нескольких лет в районе Тель-Авива и центральном регионе страны.Полиция Израиля заявила, что возраст подозреваемого, уроженца США - 26 лет. Его задержали в связи с ограблениями в банках, ювелирных магазинах и киосках обмена валюты.Как сообщается, 18 июля этот человек был арестован на улице Йехошуа Ханкина в городе Холон. Мужчину заметил владелец киоска обмена валюты, когда тот наблюдал за помещением, возбудив подозрения хозяина.По словам полиции, как только они получили вызов от владельца киоска, офицеры сразу выехали на место происшествия. Однако подозреваемый, понимая, что его заметили, сел в автобус и уехал.Полиция направлялась вслед за ним к улице Соколов.Когда офицеры поймали преступника, он сделал вид, что говорит только на английском. Но сотрудникам полиции удалось установить его личность. Подозреваемый был в очках, которые он одевал во время ограблений. Это было обнаружено с помощью записей камер видеонаблюдений.Офицеры задержали мужчину и обыскали его дом, где нашли кожаные маски и перчатки, которые использовались во время ограблений банков в Тель-Авиве.По словам полиции, они также нашли пистолеты и одежду, которую, как подозревают, он носил во время преступлений.