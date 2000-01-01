27.07 16:26 MIGnews.com

Юдофобия в Британии установила 30-летний антирекорд

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Показатель зафиксированных в Великобритании преступлений на почве антисемитизма достиг пика – с начала года таких инцидентов было совершено на треть больше, чем за аналогичный период 2016 года. Это самый высокий показатель за все время составления такой статистики Трастом безопасности общин (CST).Так, CST сообщает о 767 антисемитских происшествиях, зафиксированных в Соединенном Королевстве с января по июль – на 30% больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года (да и самый высокий показатель за указанный период с начала ведения статистики в 1984 году). Эта статистика включает и 80 инцидентов с применением насилия в отношении евреев. Остальные происшествия включали словесные оскорбления, антисемитские граффити, вандализм, атаки по электронной почте и в социальных сетях, а также десятки угроз с применением холодного оружия и бит.Три четверти происшествий (570) были зафиксированы в городских агломерациях Большой Лондон и Большой Манчестер, где проживают две самые крупные еврейские общины королевства.Сообщается о 142 случаях антисемитизма в соцсетях, что на 6 больше, чем в прошлом году."Соцсети стали незаменимым инструментом для тех, кто хочет преследовать, оскорблять или угрожать еврейским учреждениям и публичным личностям", - говорится в докладе CST.В ответ на данную прискорбную статистику министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила, что "антисемитизму нет места в британском обществе, которое гордится открытостью, разнообразием и терпимостью".