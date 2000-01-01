27.07 16:57 MIGnews.com

"Аль-Джазира" пригрозила Нетаниягу "юридическими мерами"

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Администрация катарского телеканала "Аль-Джазира" осудила намерение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу закрыть иерусалимский офис "рупора Дохи", заверив, что продолжит "профессионально и объективно освещать события на палестинских территориях".В опубликованном каналом пресс-релизе "Аль-Джазира" "осудила такие самовольные обвинения и враждебные заявления", которые стали "очередным примером кампании по ее очернению". В "Аль-Джазире" выразили готовность предпринимать "все необходимые юридические меры" в случае блокировки канала."Кроме того, телесеть вновь заявляет о том, что продолжит освещение новостей и событий на оккупированных палестинских территориях и в иным локациях как профессионально, так и объективно", - говорится в коммюнике катарского канала.Напомним, что поводом к закрытию послужило продолжающееся подстрекательство к насилию. В связи с этим, вчера Нетаниягу уже обратился в полицию с просьбой закрыть офис телеканала в Иерусалиме. Премьер-министр заявил: "Если этого не произойдет из-за юридических затруднений, я буду работать над изменением законодательства для изгнания "Аль-Джазиры" из Израиля".