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`Аль-Джазира` пригрозила Нетаниягу `юридическими мерами` | Фото: Paul Keller/Flickr27.07 16:57   MIGnews.com

"Аль-Джазира" пригрозила Нетаниягу "юридическими мерами"

Администрация катарского телеканала "Аль-Джазира" осудила намерение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу закрыть иерусалимский офис "рупора Дохи", заверив, что продолжит "профессионально и объективно освещать события на палестинских территориях".

В опубликованном каналом пресс-релизе "Аль-Джазира" "осудила такие самовольные обвинения и враждебные заявления", которые стали "очередным примером кампании по ее очернению". В "Аль-Джазире" выразили готовность предпринимать "все необходимые юридические меры" в случае блокировки канала.

"Кроме того, телесеть вновь заявляет о том, что продолжит освещение новостей и событий на оккупированных палестинских территориях и в иным локациях как профессионально, так и объективно", - говорится в коммюнике катарского канала.

Напомним, что поводом к закрытию послужило продолжающееся подстрекательство к насилию. В связи с этим, вчера Нетаниягу уже обратился в полицию с просьбой закрыть офис телеканала в Иерусалиме. Премьер-министр заявил: "Если этого не произойдет из-за юридических затруднений, я буду работать над изменением законодательства для изгнания "Аль-Джазиры" из Израиля".
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