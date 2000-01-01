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16-летнюю девушку приговорили к изнасилованию | Фото: Thinkstock27.07 19:40   MIGnews.com

16-летнюю девушку приговорили к изнасилованию

Большой огласки приобрел скандальный инцидент, произошедший в пакистанской провинции Пенджаб, где совет старейшин (панчаят), исполняющий роль суда в сельской местности, приговорил изнасиловать 16-летнюю девушку в качестве мести за изнасилование, которое совершил ее старший брат.

Как сообщает Geo TV, абсурдная ситуация началась с того, что 16 июля в городе Музаффарабад была изнасилована 12-летняя девочка. Насильника сразу же задержали и судили – совет старейшин постановил, что в наказание за проступок брат пострадавшей девочки должен сам изнасиловать сестру подсудимого.

Обе семьи без промедлений обратились в кризисный центр, после чего полиция арестовала совет старейшин полным составом – более двух десятков человек. Стоит отметить, что пока что им никаких обвинений не предъявили, однако из-за широкой огласки верховный судья обязал генпрокурора Пенджаба докладывать ему о ходе судебного процесса.

Согласно местному законодательству, за изнасилование в Пакистане грозит лишение свободы от 25 лет.
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