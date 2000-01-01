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Иран запустил ракету в космос 27.07 21:44   MIGnews.com

Иран запустил ракету в космос

Иран провел успешное испытание запуска ракеты, которая может вывести спутник на орбиту. Запуск ознаменовал собой открытие космодрома имени лидера Исламской революции 1979 года аятоллы Рухоллы Хомейни, со ссылкой на государственные СМИ передает Reuters.

"Космический центр Имама Хомейни был официально открыт успешным испытанием космического аппарата Simorgh ("Феникс"). Simorgh может разместить спутник весом до 250 кг на орбите 500 км", - говорится в сообщении государственного телевидения.

Отмечается, что запуск ракеты может вызвать дополнительную напряженность в отношениях с США.


"Космический центр Имама Хомейни - это большой комплекс, который включает в себя все этапы подготовки, запуска, контроля и руководства спутников", - сообщается также в иранских СМИ.
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