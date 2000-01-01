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В Эмиратах женщине впервые разрешили стричь мужчин | Фото: Thinkstock28.07 01:15   MIGnews.com

В Эмиратах женщине впервые разрешили стричь мужчин

Одна из известных в Арабских Эмиратах мужская парикмахерская первой на территории страны приняла на работу парикмахера-женщину.

Как правило, вход в салоны в ОАЭ всегда сопровождается табличкой на дверях "Только для женщин" или "Мужчинам вход запрещен", в данном же случае 29-летней британке Саманте Лойд пришлось пройти немало собеседований, чтобы проникнуть в царство мужской красоты.

В настоящее время она остается единственной женщиной-парикмахером, которой разрешено работать в салоне, находящемся вне отеля. Она носит стандартную униформу, как и коллеги-мужчины - белую блузку и черные брюки на подтяжках, а вокруг шеи повязывает черный шарф.
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