28.07 01:15 MIGnews.com

В Эмиратах женщине впервые разрешили стричь мужчин

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Одна из известных в Арабских Эмиратах мужская парикмахерская первой на территории страны приняла на работу парикмахера-женщину.Как правило, вход в салоны в ОАЭ всегда сопровождается табличкой на дверях "Только для женщин" или "Мужчинам вход запрещен", в данном же случае 29-летней британке Саманте Лойд пришлось пройти немало собеседований, чтобы проникнуть в царство мужской красоты.В настоящее время она остается единственной женщиной-парикмахером, которой разрешено работать в салоне, находящемся вне отеля. Она носит стандартную униформу, как и коллеги-мужчины - белую блузку и черные брюки на подтяжках, а вокруг шеи повязывает черный шарф.