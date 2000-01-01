27.07 08:46 MIGnews.com

Поддерживаемые США силы освободили половину Ракки

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Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщает, что поддерживаемый американцами альянс Сирийские Демократические Силы (SDF) освободил половину Ракки - последнего бастиона Исламского Государства.Бойцы SDF вошли в Ракку с юга 6 июня, форсировав Евфрат. С того времени в разных частях города продолжаются ожесточенные бои.SDF поддерживается американской авиацией. Обсерватория утверждает, что в результате бомбардировок 26 июля погибли 29 гражданских лиц. Среди них - минимум восемь детей.Пресс-представитель SDF заявил, что целью операции является сохранение культурных памятников, предотвращение излишних разрушений и жертв среди гражданского населения: “Мы воюем и наступаем с большой осторожностью. Укрепления ISIS оказались сильнее, чем мы предполагали”.По данным коалиции, Ракку защищает около 2500 боевиков ISIS.