Поддерживаемые США силы освободили половину Ракки

Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщает, что поддерживаемый американцами альянс Сирийские Демократические Силы (SDF) освободил половину Ракки - последнего бастиона Исламского Государства.
Бойцы SDF вошли в Ракку с юга 6 июня, форсировав Евфрат. С того времени в разных частях города продолжаются ожесточенные бои.
SDF поддерживается американской авиацией. Обсерватория утверждает, что в результате бомбардировок 26 июля погибли 29 гражданских лиц. Среди них - минимум восемь детей.
Пресс-представитель SDF заявил, что целью операции является сохранение культурных памятников, предотвращение излишних разрушений и жертв среди гражданского населения: “Мы воюем и наступаем с большой осторожностью. Укрепления ISIS оказались сильнее, чем мы предполагали”.
По данным коалиции, Ракку защищает около 2500 боевиков ISIS.