27.07 09:08 MIGnews.com

Хадера: коляска с младенцем выпала из поезда на рельсы

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10-й канал израильского ТВ сообщает об инциденте на станции Хадера.В момент, когда молодая мать Орталь Яаков заходила в вагон, двери автоматически закрылись, ударив по коляске с ее 9-месячной дочерью. Орталь инстинктивно вытолкнула коляску наружу, и она упала на рельсы. Поезд, между тем двинулся - и у матери не было возможности его остановить.Орталь рассказывает: “Я металась по вагону как сумасшедшая, нажимая на все кнопки, пытаясь остановить поезд. Я думала, что она погибла. Постепенно собрались другие пассажиры. Потом пришел охранник поезда и заверил меня, что с дочерью все в порядке. Он сказал, что я должна выйти на следующей станции и вернуться в Хадеру”.Орталь вернулась и нашла дочь в кабинете начальника станции. Она не пострадала - получила лишь небольшой ушиб подбородка.Орталь намерена подать в суд на компанию Израильские Железные Дороги - за халатность. Орталь говорит, что на перроне в момент отправки поезда должен присутствовать человек, подающий знак машинисту о том, что все в порядке и можно отправляться. Такого человека в ее случае не было. Орталь также жалуется на равнодушие работников компании - никто не пытался ее успокоить и поддержать в трудные минуты, и никто не сопровождал ее в обратной поездке в Хадеру.