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Аэропорт Кабула обстрелян после прибытия Маттиса 27.09 13:06   MIGnews.com

Аэропорт Кабула обстрелян после прибытия Маттиса

Утром 27 сентября в Кабул прилетел министр обороны США Джим Маттис.

Через несколько часов после прибытия главы Пентагона аэропорт был обстрелян ракетами. В районе военной секции аэропорта взорвались шесть ракет, выпущенных с окружающих Кабул гор.

Полиция заблокировала район обстрела и пытается установить точное место откуда были выпущены ракеты.

По неподтвержденной информации, в районе аэропорта была слышна стрельба из автоматического оружия.
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