27.09 13:06 MIGnews.com

Аэропорт Кабула обстрелян после прибытия Маттиса

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Утром 27 сентября в Кабул прилетел министр обороны США Джим Маттис.Через несколько часов после прибытия главы Пентагона аэропорт был обстрелян ракетами. В районе военной секции аэропорта взорвались шесть ракет, выпущенных с окружающих Кабул гор.Полиция заблокировала район обстрела и пытается установить точное место откуда были выпущены ракеты.По неподтвержденной информации, в районе аэропорта была слышна стрельба из автоматического оружия.