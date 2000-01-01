27.09 13:06 MIGnews.com
Аэропорт Кабула обстрелян после прибытия Маттиса
Утром 27 сентября в Кабул прилетел министр обороны США Джим Маттис.
Через несколько часов после прибытия главы Пентагона аэропорт был обстрелян ракетами. В районе военной секции аэропорта взорвались шесть ракет, выпущенных с окружающих Кабул гор.
Полиция заблокировала район обстрела и пытается установить точное место откуда были выпущены ракеты.
По неподтвержденной информации, в районе аэропорта была слышна стрельба из автоматического оружия.
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