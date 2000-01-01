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Главная цель: Талибан пытался убить главу Пентагона 27.09 13:22   MIGnews.com

Главная цель: Талибан пытался убить главу Пентагона

Движение "Талибан" нанесло ракетный обстрел по международному аэропорту Кабула, заявив, что их главной целью был шеф Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает в среду афганский телеканал TOLO.

Телеканал сообщил, что на территории аэропорта и в его окрестностях упали от 20 до 30 ракет.

Исполняющий обязанности начальника пресс-службы МВД Афганистана Наджиб Даниш подтвердил факт инцидента и добавил, что нападение обошлось без жертв и пострадавших. Службы безопасности проверяют взлетно-посадочные полосы аэропорта и очищают их от обломков ракет.

Ранее в пресс-службе штаб-квартиры НАТО в Брюсселе сообщили, что шеф Пентагона Мэттис и генсек альянса Йенс Столтенберг прибыли в среду с визитом в Кабул.
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