27.09 13:22 MIGnews.com

Главная цель: Талибан пытался убить главу Пентагона

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Движение "Талибан" нанесло ракетный обстрел по международному аэропорту Кабула, заявив, что их главной целью был шеф Пентагона Джеймс Мэттис, сообщает в среду афганский телеканал TOLO.Телеканал сообщил, что на территории аэропорта и в его окрестностях упали от 20 до 30 ракет.Исполняющий обязанности начальника пресс-службы МВД Афганистана Наджиб Даниш подтвердил факт инцидента и добавил, что нападение обошлось без жертв и пострадавших. Службы безопасности проверяют взлетно-посадочные полосы аэропорта и очищают их от обломков ракет.Ранее в пресс-службе штаб-квартиры НАТО в Брюсселе сообщили, что шеф Пентагона Мэттис и генсек альянса Йенс Столтенберг прибыли в среду с визитом в Кабул.