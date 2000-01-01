27.09 13:51 MIGnews.com

Взрывы под Винницей. Подробности

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Взрывы под Винницей на военных складах начались вечером 26 сентября возле города Калиновка.27 сентября13: 28Как сообщили в пресс-службе Винницкой ОГА, на складах в Калиновке хранится примерно 83 тысячи тонн боеприпасов, а общая площадь территории составляет 586 га. "Основная задача локализация очагов пожара и недопущение дальнейшего распространения огня. Авиация ГСЧС и наземные подразделения находятся в состоянии готовности к практическому применению", - также говорится в сообщении. Кроме того, сообщается, что военные части Сухопутных войск ВСУ перешли на усиленный режим охраны военных объектов.12:40Гройсман также заявил о том, что пожар на военных складах в Калиновке локализируется и к концу дня ситуация будет улучшена. После локализации пожара, можно будет приступить у разминированию территории. Кроме того, в пресс-службе Генштаба отметили, что 70; боеприпасов на складе не пострадали. "Только с помощью БПЛА было проведено наблюдение, которое показало, что около 70% процентов арсенала не пострадало от взрывов и пожара", - сказал начальник пресс-службы Генштаба Владислав Селезнев.12:03Кабмин принял решение выделить из резервного фонда 100 млн гривен для ликвидации последствий взрывов на складах в калиновке под Винницей. "Мы выдели из резервного фонда 100 млн гривен. Чтобы помочь людям и не оставить их один на один с этой бедой", - заявил Гройсман.11:32Внештатный советник президента Юрий Бирюков заявил о том, что причиной взрывов под Винницей мог стать беспилотник. "Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунда начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да - похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить. Говорят, неофициально, что кого-то даже задержали накануне. Но кто-то прорвался", - написал Бирюков у тебя в Facebook.11:30В ГСЧС сообщили о том, что пиротехники занимаются изъятием снарядов из дворов местных жителей.11:20В связи со взрывами на складах в Калиновке до 28 сентября запрещены полеты в радиусе 50 км от места происшествия. "Дальнейшие решения по изменению срока действия или параметров запрета будут приниматься в оперативном порядке соответствующими службами в зависимости от имеющейся информации и развития событий", - сообщил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.10:40Петр Порошенко у себя в Facebook сообщил о том, что принял решение созвать военный кабинет в связи со взрывами под Винницей. "Принял решение созвать военный кабинет с участием премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, главы СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций сразу после их возвращения из Винницы", - отметил Порошенко.В то же время, в Генштабе сообщают о том, интенсивность взрывов снизилась, и что сперы уже приступили к расчистке территории складов и вокруг них.10:18Военная прокуратура открыла уголовное дело по факту взрывов боеприпасов на территории одной из воинских частей под Винницей. "27 сентября 2017 года военной прокуратурой Центрального региона Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ст. 113 Уголовного Кодекса Украины по факту совершения диверсии на территории военной части, которая дислоцирована в г. Калиновка Винницкой области", - говорится в сообщении на сайте военной прокуратуры.09:45Из-за взрывов в Калиновке по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов, сообщает пресс-служба УЗ. Их время задержки в пути составит до более 5 часов, а отдельных поездов - до 8 часов. Железнодорожный перегон Сосенка - Калиновка остается полностью закрытым для движения поездов в связи с мерами безопасности. Персонал 6 станций и одного разъезда эвакуирован. Подготовлены для работы с работниками ГСЧС 3 пожарных поезда. Сейчас по измененному маршруту курсируют 47 поездов: № 120 Львов - Кривой Рог, № 42 Трускавец - Днепр, №24 Одесса - Москва, №48 Кишинев - Москва, №84 Одесса - Ковель, №144 Ивано-Франковск-Киев, №358 Рахов - Киев, №106 Одесса - Киев, №82 Ужгород - Киев, №50 Трускавец - Киев, №118 Черновцы - Киев, №770 Каменец-Подольский-Киев, №146 Измаил - Киев, №130 Ужгород - Киев, №70 Львов - Мариуполь, № 105 Киев - Одесса, №81 Киев - Ужгород, №139 Киев - Каменец-Подольский, №109 Херсон - Львов, №41 Днипро - Трускавец, №771 Киев - Хмельницкий, №83 Ковель - Одесса, №341 Москва - Кишинев, №119 Запорожье - Львов, №93 Минск - Одесса, №49 Киев - Трускавец, №117Киев - Черновцы, №143 Киев - Ворохта, №764 Одесса - Киев, №342 Кишинев - Москва, №74 Львов - Москва, № 772 Хмельницкий - Киев, №120 Львов - Кривой Рог, №716Перемишль - Киев, №42 Трускавец - Днепр, №110 Львов - Херсон, №715 Киев - Перемышль, №73 Москва - Львов, №111 Харьков - Львов, №69 Мариуполь - Левел, №357 Киев - Рахов, №145 Киев - Измаил, №769/767 Киев - Каменец - Подольский, № 47 Москва - Кишинев, №65 Москва - Кишинев, №23 Москва - Одесса и № 763 Киев - Одесса . Эвакуированы работники 6 железнодорожных станций: Сосенка, варшица, Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоневская, а также персонал разъезда Сальницкий.09:30Интенсивность взрывов в Калиновке снизилась. Об этом сообщили в пресс-службе Винницкого областного управления ГСЧС. Андрей Гижко отметил, что интенсивность взрывов не превышает 3 в минуту. Однако, по словам корреспондента, взрывы на складах происходят интенсивнее, по состоянию на 09:10 утра.09:27В Винницкой ОГА подтвердили наличие 2 пострадавших от взрывов на складах под Винницей. "Две женщины обратились за медицинской помощью, нетяжелые травмы", – заявил первый заместитель главы Винницкой облгосадминистрации Андрей Гижко.09:25В ближайшем селе к Калиновке - Дорожном - эвакуировано 700 человек. Об этом корреспонденту РБК-Украина сообщила глава сельсовета. По ее словам, в селе есть незначительные повреждения, пострадавших нет. На территории села слышны сильные взрывы.09:20От попадания снарядов во время взрывов в Калиновке произошло возгорание четырех жилых домов. Об этом сообщил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба полиции. "Вследствие попадания снарядов произошло возгорание четырех жилых домов. Сейчас спасатели работают над ликвидацией пожара. Все службы работают над ликвидацией чрезвычайной ситуации и ее последствий. По состоянию на 7 часов утра информация о пострадавших в результате взрывов в полицию не поступала", - сообщил он. Аброськин добавил, что уже эвакуировано более 30 000 человек.09:10Из-за взрывов в Калиновке остановлена работа 3 газораспределительных станций. Об этом в Facebook сообщил советник министра энергетики Украины Максим Билявский. "Остановлена ​​работа трех газораспределительных станций. На транзит ситуация не влияет, кольцевая схема газоснабжения областного центра позволяет полностью обеспечивать жителей голубым топливом", - отметил Белявский.08:40Начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что в Калиновке случаев мародерства не зафиксировано. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Нахожусь в Калиновке. Работают все необходимые службы, правоохранительные подразделения, в том числе 239 полицейских патрулируют территорию населенного пункта. Обстановка полностью под контролем, подтвержденных фактов мародерства не зафиксировано. Оперативным штабом на месте руководит премьер-министр Владимир Гройсман. Продолжается эвакуация местных жителей", - написал он.08:00Из-за взрывов боеприпасов в Калиновке по состоянию на 06:00 эвакуированы около 24 тыс. человек, один человек травмирован. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "По предварительной информации, травмирован 1 человек. Пострадавшая в состоянии средней тяжести госпитализирована в Винницкую центральную районную больницу", - сообщили в Госслужбе. Отмечается, что спасатели ликвидировали возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов. В настоящее время закрыто движение всех видов транспорта, в том числе: автотранспорта на автодороге Житомир - Могилев-Подольский; железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка Юго-Западной железной дороги; воздушного транспорта в радиусе 50 километров от г. Калиновка.Отключены линии электропередач Калиновка-УкрФлора и Калиновка-Лавровка, и газоснабжение с. Дорожное, с. Медвидка и с. Лавровка. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 691 человек и 149 единиц техники.06:37Людей из пострадавших районов размещают в одной из школ Винницы. По словам главы департамента образования Винницкого горсовета Оксаны Яценко, людей из Калиновки сначала отправляли в Больницу скорой помощи, а потом они прибывали в школу №6. Она добавила, что таких людей было около 60-70, многих из них забрали родственники и жители Винницы.Эвакуированных обеспечивают едой, питьем, карематами.05:20В Виннице наблюдается активное перемещение колонн автобусов.04:25От взрывов на складах в Калиновке в Винницкой области пострадали по меньшей мере два человека. Об этом сообщила местная медработница. "Развернуто несколько оперативных штабов в близлежащих населенных пунктах, где работают спасатели. В частности, в штаб в пгт Стрижавка доставили женщину с переломом бедра и женщину с черепно-мозговой травмой", - рассказала собеседница. Местный активист Анатолий Банах сообщил каналу, что сейчас город Калиновка полностью эвакуирован. "Сейчас Калиновка эвакуирована. Это подтверждают в полиции. Я сейчас здесь, на блокпосту, выезжают пустые автобусы. Журналистов туда не пускают", - рассказал он. По информации собеседника канала, Калиновка почти не пострадала. "Есть сообщения, что снаряды попали в хлева. Большой минус, что никаких сирен или смс-сообщений после начала взрывов не было", - отметил он.03:55Ситуация в Калиновке является контролируемой, а ключевая задача всех служб - позаботиться о безопасности людей. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на месте происшествия, передает пресс-служба КМУ. "Мобилизованы все службы, все работают, ситуация контролируется, принимаются меры по тушению пожара, мобилизована техника и личный состав. Сейчас все делают все возможное. Каждое подразделение выполняет свои функции - ГСЧС, Нацполиция, Минобороны", - сказал премьер. Он подчеркнул, что ситуация серьезная, однако правительство уже имеет опыт преодоления таких ситуаций. Гройсман также отметил, что сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах. "Это будут комментировать компетентные органы. Сейчас главное - позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия", - добавил премьер.03:22На складах в Калиновке продолжаются мероприятия по локализации пожара, площадь возгорания составляет около 10% общей площади арсенала. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ. В Генштабе также сообщвили, что в половине охваченных огнем хранилищ боеприпасов нет. На месте происшествия работает оперативная группа Генерального штаба и Минобороны.Подразделения Национальной гвардии и Национальной полиции Украины совместно с местными органами власти, проводят эвакуацию людей из ближайших населенных пунктов: Калиновка, Павловка и Мизяки.03:07В Генеральном штабе ВСУ не исключают, что причиной возникновения пожара на складах в Калиновке могла стать диверсия. Об этом сообщил спикер Генштаба Богдан Сеник. "Не исключена и данная информация. Различные версии расматриваются, в таких случаях не следует отвергать ни одну из них", - сказал он. Сейчас, по словам Сеника, рассматриваются разные версии, однако настоящая причина пожара будет названа в результате работы специалистов правоохранительных органов и экспертов, которые сейчас работают на складах.03:00Для ликвидации последствий взрывов на складах в Калиновке привлечены 1 тыс. 255 человек и 47 единиц техники. Об этом сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook. "В том числе от ГСЧС - 155 человек личного состава и 39 единиц техники, Национальной полиции - 70 человек личного состава и Национальной гвардии Украины 1000 человек личного состава, Министерства обороны Украины - 30 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка, ОАО "Укрзализныця" 3 пожарных поезда", - сообщили в ведомстве.На месте происшествия также работает мобильно оперативная группа под руководством и.о. председателя ГСЧС Билошицкого Р.М.02:47В Генштабе сообщили, что по предварительным данным, пострадавших в результате пожара на военном складе в Калиновке нет. Об этом сообщил руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник. Он также добавил, что причина пожара уточняется. "Относительно потерпевших у нас информации нет на данный момент. Причина чрезвычайного происшествия уточняется", - сказал Сеник.02:34Возле Бердичева полицейские не рекомендуют ехать по объездной дороге и направляют транспорт через город. По их словам, в направлении Винницы заторы. Много машин уезжает из зоны поражения.02:28В 10-километровой зоне от взрыва боеприпасов под Винницей осуществлено оповещение жителей города и населенных пунктов и проходит эвакуация населения. Об этом сообщается на странице МВД в Facebook. Согласно сообщению, эвакуация проходит в населенных пунктах Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижов, где проживают около 25 тыс. человек. "На месте происшествия для тушения пожара всего привлечено от военной части 2 пожарных танка. К месту происшествия направлены подразделения ГСЧС, сформирован сводный отряд в количестве 155 работников ГСЧС и 39 единиц техники", - говорится в сообщении.К месту происшествия также выехала мобильная оперативная группа под руководством директора департамента гражданской защиты Маюрова Н.А.02:10На место пожара на военных складах в Калиновке прибыли сотрудники центрального аппарата Службы безопасности Украины (СБУ) во главе с главой ведомства Василием Грицаком. Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.Оперативно-следственная группа СБУ работает на месте происшествия совместно с другими правоохранителями. Отмечается, что сейчас работа следователей осложнена тем, что пожар еще не локализован.02:06Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в ночь на 27 сентября в Винницкую область. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. "Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Винницкую область с целью выяснить обстоятельства и взять под личный контроль ликвидацию чрезвычайной ситуации, которая возникла в результате пожара на военных складах в Калиновке Винницкой области", - сообщили в Кабмине. Отмечается, что для обеспечения безопасности людей, оказавшихся в опасной зоне, мобилизовано ресурс всех соответствующих служб.01:52Одной из причин взрывов на складах в Калиновке могли стать технические неполадки либо на складах, либо с какими-то боеприпасами. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Однако не сообщается о каких именно неполадках может идти речь. Также сообщается, что склады хорошо охранялись, в последние месяцы и даже в вечер взрыва силовики не фиксировали ни подозрительных лиц, ни дронов, которые могли бы изучать местность. По состоянию на 0:25 интенсивность взрывов уменьшилась. "Рвет раз в 1-3 секунды. Периодически залпует фейерверком - одновременно взрываются 5-7 снарядов", - сообщают СМИ. Ситуация вокруг Калиновки полностью контролируется силовиками, а эвакуация жителей лишь частичная, в полной нет необходимости, отмечает издание.01:45По предварительным данным, пострадавших в результате пожара на военном складе в Калиновке Винницкой области нет. Об этом сообщил руководитель управлению по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник . "Относительно потерпевших у нас информации нет на данный момент. Причина чрезвычайного происшествия уточняется", - заяви он.01:28Объявлены точки сбора для жителей Калиновки. Об этом сообщается на сайте Винницкого облсовета Пункты сбора: -Калиновский технологический техникум, - Калиновский районный Дом культуры, - с. Сальник, сельский дом культуры, - с. Павловка, общеобразовательная школа и сельский дом культуры. Администрация просит жителей указанных населенных пунктов организовано прибыть в пункты сбора и до прибытия автобусов находиться в укрытии.01:10В Калиновке Винницкой области горит 48 арсенал Министерства обороны Украины (воинская часть А-1119), что в 2 километрах от черты Калиновки. На складах хранится 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты для систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В ГСЧС сообщили, что в тушении пожаров в Калиновке задействованы два пожарных танка.01:00Городской совет Винницы заявляет, что сам город не находится в зоне поражения снарядов с горящего склада боеприпасов в Калиновке. Об этом сообщает Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и оборонной Винницкого городского совета. "Доводим до вашего сведения, что территория города Винница в зону поражения имеющихся на указанных складах боеприпасов не подпадает" - говорится в сообщении.00:55"Движение поездов не осуществляется по обоим путям перегона. Эвакуированные работники четырех железнодорожных станций Калиновка-1, Калиновка-2, Гулевцы, Холоневская и разъезд Сальницкий", - сообщили в "Укрзализныце". Также в УЗ отметили, что из-за чрезвычайной ситуации на военных складах 14 поездов курсируют по измененному маршруту.00:45Из пгт Калиновка под Винницей, где горят склады Минобороны, полиция и Нацгвардия начала эвакуацию населения. Также эвакуируют жителей близлежащих сел. По тревоге были подняты сотрудники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей, сообщила пресс-служба Нацполиции. Правоохранители организовали перекрытие въездов в Калиновку, а также проводят эвакуация жителей города и прилегающих сел. Полиция также обеспечивает сохранение оставленного людьми имущества от мародеров.00:35Причину возникновения пожара на складах боеприпасов в пгт Калиновка Винницкой области пока не установлена, также спасатели не знают, удастся ли локализовать пожар до утра. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Винницкой области. "Причина пожара пока не установлена, эвакуацией должна заниматься гражданская защита, люди эвакуируются на месте сами", - сообщили в ГСЧС. Также в ведомстве сообщили, что на территории работает пожарный танк, и в дальнейшем "будут привлекаться все другие возможные технические средства". В пресс-службе добавили, что не знают, будет ли пожар локализован до утра.00: 25Зона в радиусе 50 километров от Калиновки закрыта для полетов гражданской авиации. Об этом на своей странице в Facebook написал замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк. "Сейчас МИУ ожидает уточнений от ГШ ВСУ и командование ВВС Украины по зоне ограничений полетов воздушных судов. Отдельно решением Украэроцентра закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания, от поверхности до неограниченной высоты", - написал он.Также региональным филиалом ОАО УЗ "Юго-Западная железная дорога", перегон Сосенко - Калиновка, ДН-3 Жмеринка, закрыто движение в парном и нечетном направлении перегона. Решается также вопрос об отправке пожарных поездов и группы разминирования к месту чрезвычайного происшествия. "Кроме того, создан оперативный штаб ОАО УЗ и при необходимости уже готовы пассажирские поезда, для эвакуации населения из места чрезвычайного происшествия", - отметил Лавренюк. Он добавил, что закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир - Могилев-Подольский. Стало известно и о том, что трасса Винница-Киев перекрыта. Об этом журналистам сообщили в дежурной части ГСЧС Винницы.00:05На место взрывов на складах Минобороны в Виннице с группой офицеров выехал начальник Генерального штаба министерства Виктор Муженко. "Срочно выехал с группой офицеров ГШ к Калиновки - на место чрезвычайной ситуации", - написал он на своей странице в Facebook.По информации, на место происшествия выехал и премьер-министр Владимир Гройсман.26 сентября 23:25Взрывы на складах с боеприпасами сегодня вечером начали происходить в Винницкой области возле города Калиновка. Взрывы слышны в районе Старого города и улицы Киевской в Калиновке. Дорога в направлении Калиновки перекрыта, жители соседних деревень покидают свои дома."26 сентября около 22:00 в подразделения ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны Украины, расположенных возде пгт Калиновка Винницкой области", - отмечается в сообщении Министерства внктренних дел.На тушение пожара от воинской части привлечены 2 пожарных танка. К месту происшествия направлены подразделения ГСЧС, на месте происшествия формируется сводный отряд.