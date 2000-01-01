27.09 15:06 MIGnews.com

Мигрант изнасиловавший немку: она - проститутка

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“Беженец” из Ганы Эрик Х. в апреле этого года изнасиловал 23-летнюю немецкую девушку в заповеднике близ Бонна.Эрик, угрожая топором, ворвался в палатку , где девушка спала со своим другом. Он отобрал у пары ценные вещи - шесть евро и бумбокс. После этого он изнасиловал девушку, заставив ее друга смотреть на происходящее.Друг вызвал полицию, которая сначала ему не поверила, сочтя, что речь идет о “шутке”.Эрика задержали в Зигбурге, где он был опознан по фотороботу, составленному полицией. Анализы ДНК подтвердили, что насильник - он.В суде Эрик, вместо того, чтобы последовать совету своего адвоката и молчать, взорвался и сказал: “Девка утверждает, что ее изнасиловали - да она проститутка! И любой, кто помогает ей в ее лжи - грязная свинья!”Эрик приплыл в Италию в январе. Его прошение было немедленно отвергнуто - но он уехал в Германию, где подал прошение уже германским властям. Немцы также отклонили его прошение, но он подал апелляцию - и до тех пор, пока она не рассмотрена, мог оставаться в Германии.