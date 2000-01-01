Генштаб ЦАХАЛа скостили срок Эльора Азарии

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот принял решение о сокращении срока тюремного заключения "хевронского солдата", сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарии, который в этом году был признан виновным в непредумышленном убийстве обезоруженного арабского террориста.
Напомним, что в июле военный трибунал приговорил его к полутора годам лишения свободы, а в августе он начал отбывать заключение. Однако решением генерал-лейтенанта Айзенкота его срок будет сокращен на 4 месяца – то есть, до 14 месяцев тюрьмы.
Об этом начальник Генштаба ЦАХАЛа сообщил в своем опубликованном армией письме Азарии. Свое решение он аргументирован "соображениями милосердия и сострадания". При этом он отметил, что делает это вопреки собственному недовольству тем, что за все время "хевронского процесса" сержант ни разу не взял на себя ответственность и не раскаялся в совершенном.
"Ваше поведение вышло за рамки и отклонилось от армейского устава и ценностей ЦАХАЛа", - подчеркнул он в своем письме.
Таким образом, "хевронский солдат" покинет тюрьму не позже октября следующего года. Но это не означает, что он не может выйти на свободу раньше – согласно военному праву, заключенный имеет право на условно-досрочное освобождение, отбыв половину наказания.
Стоит отметить, что решение Айзенкота идет вопреки военной прокуратуре, которая яростно добивалась максимально строгого наказания для Эльора Азарии и даже пыталась обжаловать, по мнению прокуроров, чересчур мягкое решение судьи.