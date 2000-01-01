27.09 16:35 MIGnews.com

"Палестину" приняли в Интерпол

You guys gave birth to int'l terrorism. Your joining @INTERPOL_HQ is like Al Capone joining FBI. This 24 hours after #HarAdar massacre! — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) 27 сентября 2017 г.

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Интерпол проголосовал за принятие в свои ряды двух новых полноправных членов – Соломоновых островов и, что более интересно, некоего "Государства Палестины". Об этом сообщили в Twitter Интерпола.На ежегодной Генеральной Ассамблее международной организации уголовной полиции, которая состоялась 27 сентября в Пекине, голоса стран-членов Интерпола о принятии палестинцев распределились следующим образом: 75 – "за", 24 – "против" и 34 воздержались от голосования, которое проходило тайно.Одним из самых ярых противников принятия Палестинской автономии в Интерпол прогнозируемо был Израиль, который настаивал на том, что поддержка Рамаллой терроризма может только помешать, а не способствовать работе международной полиции. Американская администрация также пыталась торпедировать заявку палестинцев на членство, но ее усилия не оправдались.После объявления результатов голосования министр иностранных дел ПА Рияд аль-Малики приветствовал это решение, назвав его "победой" своего народа."Государство Палестина рассматривает это членство и обязанности, которые оно влечет за собой, неотъемлемой частью своей ответственности перед палестинским народом и моральной приверженностью перед гражданами мира.Палестина может и готова взять на себя эти обязательства в качестве активного партнера международного сообщества и внести эффективный и существенный вклад в развитие наших общих основных ценностей", - цитирует его палестинское агентство WAFA.Аль-Малики подчеркнул, что "государство Палестина продолжит борьбу за повышение международных статуса и роли Палестины и защиту прав наших людей в области безопасности и свободы при помощи всех имеющихся дипломатических и юридических средств, включая присоединение к соответствующим международным институциям".Израильский адвокат Арсен Островский высмеял голосование в Интерполе, сравнив вступление ПА в эту организацию с тем, как "Аль Капоне вступил бы в ФБР", напомнив о том факте, что последний палестинский теракт – в Хар Адар – был совершен всего лишь сутки назад.В МИДе Израиля и канцелярии премьер-министра Нетаниягу пока что не комментируют произошедшее. Зато министр экологии Зеэв Элькин призвал правительство немедленно отозвать все жесты доброй воли ПА, оказанные Израилем за последние 2 года.Стоит отметить тот факт, что ПА добивалась вступления в Интерпол три года – в 2015 году руководство организации отклонило ее заявку на том основании, что она была подана слишком поздно. В прошлом году Израилю удалось добиться отсрочки голосования по принятию ПА в Интерпол – за отложение этого вопроса проголосовали 62 члена Исполнительного комитета организации.