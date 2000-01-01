27.09 17:56 MIGnews.com

Австрия: Члена антииммигрантской партии исключили за нацизм

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Право-популистская Австрийская партия свободы лишила партбилета одного из своих членов в федеральной земле Тироль Мартина Хохстогера на фоне скандала, в ходе которого его обвинили в симпатиях нацистам.Как сообщили в АПС 27 сентября, Хохстогер сложил полномочия члена исполнительного комитета партии после того, как активисты опубликовали в местных СМИ фотографии из кладовой принадлежащей ему аптеки в городе Ландек, где он хранил памятную мраморную табличку в честь аншлюса Австрии нацистской Германией в 1938 году с выгравированными цитатой Адольфа Гитлера и свастикой. Кроме того, у него обнаружили также наградные знаки нацистов - кольцо "Мертвая голова" и нацистского орла."Основываясь на публикациях в СМИ ... после внутрипартийных обсуждений вчера вечером мне пришлось изгнать доктора Мартина Хохстогера", - заявил лидер АПС в Тироле Маркус Абверзгер, заявив о том, что его однопартиец "явно пересек красную линию".Данным скандалом уже занялась прокуратура крупнейшего тирольского города Инсбрука, так как владение какими-либо объектами или предметами, связанными с нацистами, запрещено австрийским законодательством.Сам Хохстогер, экс-председатель местной фармацевтической ассоциации, отказался как-либо комментировать происходящее.Стоит отметить, что данный скандал может подмочить репутацию антииммигрантской Партии свободы в преддверии назначенных на 15 октября парламентских выборов, на которых она будет бороться за второе место по величине с социал-демократами.