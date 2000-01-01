27.09 18:36 MIGnews.com

Пилот самолета умер за штурвалом в воздухе

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Самолет эмиратской авиакомпании Etihad Airways был вынужден прервать рейс EY 927 из Амстердам из Абу-Даби и совершить экстренную посадку в Кувейте. Как сообщает издание The National, на борту не было пассажиров – самолет выполнял грузовой рейс.Отмечается, что вскоре после взлета состояние пилота ухудшилось, после чего курс судна пришлось поменять."Etihad Airways с прискорбием сообщает о смерти на борту рейса EY 927, выполняющего службу грузовых перевозок из Абу-Даби в Амстердам. После того, как на ранней стадии полета капитан потерял сознания, первый помощник экстренно подал запрос о помощи и благополучно посадил самолет в Кувейте", - говорится в заявлении авиакомпании.После посадки пилота уже ждали медики, однако, несмотря на оказание медицинской помощи, он скончался."Мы глубоко опечалены этой потерей и сосредоточены на помощи семье нашего скончатевшегося коллеге", - добавили в Etihad Airways, не став сообщать его имя, возраст или национальность.О причина его смерти также не говорится.