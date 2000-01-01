27.09 20:05 MIGnews.com

Суд обязал отрицателя Холокоста 5 лет ездить в концлагеря

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Апелляционный суд Брюсселя вынес достаточно необычный приговор 37-летнему бельгийцу Лорану Луи, признанному виновным в отрицании Холокоста. В течение следующих пяти лет мужчина должен будет ежегодно посещать бывшие нацистcкие концентрационные лагеря и в письменном виде отчитываться о своих впечатлениях.Как пишет The New York Times, в июне 2015 года Луи приговорили к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в размере более 20 тысяч долларов за заявления, сознательно преуменьшающие зверства, совершенные нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны. Отмечается, что большинство заявлений были сделаны им онлайн.Кроме того, Луи, с 1998 по 2010 год занимавший кресло в бельгийском парламенте, отличился рядом и других антисемитских заявлений. В частности, в 2013 году на своей странице в Facebook он обвинил евреев в мировом господстве и организации Второй мировой войны, а годом позже, выступая в парламенте, назвал Холокост "детищем сионизма". Кроме того, в историю он вошел и другой юдофобской акцией - в 2014 году он стоял напротив здания парламента с портретом сирийского президента Башара Асада в руках и израильским флагом под ногами.Несмотря на свои прошлые проступки, решение суда Луи поддержал, обещал его исполнять и "каждый год каяться в лагерях смерти". Он признался, что это "по-человечески сильное" решение поднимет уровень его образования и предоставит ему шанс "осудить нынешние геноциды" (к слову, именно геноцидом он называл действия Израиля в секторе Газа в 2014 году).