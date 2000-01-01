28.09 02:43 MIGnews.com

Иран завел уголовное дело на основателя "ВКонтакте"

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Власти Ирана предъявили обвинения основателю мессенджера Telegram и "ВКонтакте" Павлу Дурову, который выразил свое удивление таким решением.Как заявил прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади мессенджером пользуются боевики террористической группировки "Исламское государство", передает Русская служба BBC.Кроме того, как считают иранские власти, мессенджер могут использовать для торговли людьми и наркотиками, а также для распространения детской порнографии. Сам Дуров заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями."Я удивлен. Мы активно занимаемся блокировкой террористического и порнографического контента в Иране. Я думаю, что реальные причины обвинений другие", - написал он в Twitter, не став уточнят эти причины.Он подчеркнул, что ежедневно модераторы Telegram блокируют больше тысячи каналов и чатов с порнографией и призывами к терроризму.