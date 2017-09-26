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Тайбе: диджея застрелили после свадьбы 27.09 08:06   MIGnews.com

Тайбе: диджея застрелили после свадьбы

37-летний диджэей, специализировавшийся на работе на свадьбах, был обнаружен с огнестрельными ранениями в Тайбе.




Полиция эвакуировала диджея в госпиталь Меир в Кфар-Сабе, где он скончался от полученных ранений.

Полиция обнаружила диджея на полу в доме в северной части Тайбе после того, как получила сообщения о пальбе в этом районе.

Диджей был застрелен после того, как отработал на свадьбе в Тайбе.

В то же время, 41-летний мужчина был тяжело ранен в результате поножовщины на улице Саладин в Акко. Мужчина эвакуирован в госпиталь Нагарии.
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