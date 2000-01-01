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В результате несчастного случая в США погиб израильтянин | Фото: AFP27.09 10:45   MIGnews.com

В Сиэттле погиб израильтянин

33-летний израильтянин Ури Натанзон, путешествовавший по парку водопадов Уоллис-Фоллз (Wallace Falls) недалеко от Сиэтла, в северо-западном американском штате Вашингтон, сорвался со скалы и погиб на глазах у семьи и друзей.

Трагедия произошла в воскресенье, 24 сентября. Ури упал в ущелье вместе с собакой. Жена по телефону попросила о помощи. Спасатели сумели спасти животное, но его хозяин к моменту прибытия вертолета был уже мертв.

Ури Натанзон, родившийся и выросший в Хайфе, временно проживал в США в последние несколько лет, отправившись туда на работу.

В настоящее время консульство Израиля в Сан-Франциско занимается организацией доставки тела погибшего израильтянина для захоронения на родине.
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