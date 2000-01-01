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27.10 10:50   MIGnews.com

Харви Вайнштейн подал в суд на собственную компанию

Скандальный американский продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в многочисленных сексуальных домогательствах, подал в суд на Weinstein Company, которою сам же и со-основал, пишет РИА Новости.

Сообщается, что Вайнштейн потребовал от компании предоставить ему доступ к его личному делу и своей электронной почте, информация на которой, ему поможет в защите против обвинений. Но получил отказ.

Weinstein Company лишила продюсера кресла директора компании после многочисленных обвинений в его адрес.

Однако под пристальный взгляд прокуратуры попала и сама компания. Так. правоохранительные органы Нью-Йорка, инициировали расследование по отношению происходивших событий внутри нее.

"Если сексуальные домогательства и дискриминация являются обыденностью в какой-то компании, то мы хотим об этом знать", - заявил представитель прокуратуры.

65-летний Харви Вайнштейн - один из самых известных голливудских продюсеров, на которого обрушилась лавина обвинений, от несколько десятков женщин. В том числе актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт, Азия Ардженто и Мира Сорвино.
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