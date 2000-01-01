В Египте силовики уничтожили группу террористов

В Египте 12 боевиков были уничтожены, силами безопасности страны, сообщило египетское государственное информационное агентство МЕНА.
Также, как сообщает агентство ссылаясь на источника в службе безопасности, сотрудниками МВД было "конфисковано большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов".
По словам газеты Аль-Масри аль-Яум", уничтоженная группа террористов, была причастна к нападению на колону сил правоохранительных органов на прошлой неделе. Тогда отряд полиции и сил специального назначения проводили операцию по ликвидации террористической ячейки, занимающейся подготовкой к терактам в стране. Однако по дороге к лагерю боевиков, которые скрываются в пустынном районе эль-Вахат, силовики попали в засаду членов группировки и понесли большие потери.
По официальным данным, погибли 16 сотрудников полиции,13 человек пострадало и около 15 боевиков были уничтожены. О судьбе одного офицера полиции, до сих пор еще ничего неизвестно.
Эксперты называют это нападение одним из самых масштабных за последнее время и указывают, что его могли осуществить боевики, прошедшие подготовку за пределами Египта.