27.10 12:41 MIGnews.com

В Египте силовики уничтожили группу террористов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Египте 12 боевиков были уничтожены, силами безопасности страны, сообщило египетское государственное информационное агентство МЕНА.Также, как сообщает агентство ссылаясь на источника в службе безопасности, сотрудниками МВД было "конфисковано большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов".По словам газеты Аль-Масри аль-Яум", уничтоженная группа террористов, была причастна к нападению на колону сил правоохранительных органов на прошлой неделе. Тогда отряд полиции и сил специального назначения проводили операцию по ликвидации террористической ячейки, занимающейся подготовкой к терактам в стране. Однако по дороге к лагерю боевиков, которые скрываются в пустынном районе эль-Вахат, силовики попали в засаду членов группировки и понесли большие потери.По официальным данным, погибли 16 сотрудников полиции,13 человек пострадало и около 15 боевиков были уничтожены. О судьбе одного офицера полиции, до сих пор еще ничего неизвестно.Эксперты называют это нападение одним из самых масштабных за последнее время и указывают, что его могли осуществить боевики, прошедшие подготовку за пределами Египта.